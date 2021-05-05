Эксперт: автомобиль перед путешествием необходимо подготовить

Для многих отдых ассоциируется в поездками на автомобиле. И отправляясь в путешествие на его нужно технически подготовить. Об этом в эфире "Радио 1" сообщил генеральный директор тюнинг-ателье Pro-Service, ведущий автомобильного youtube-канала Дмитрий Санников. По его словам, авто нужно провести диагностику в автосервисе. Там смогут точно определить его техническое состояние.

"Лучше этот вопрос доверять профессионалам, поскольку они смогут сделать квалифицированную диагностику автомобиля, проверить наличие всех жидкостей, состояние тормозных дисков, колодок", — пояснил Санников.

Также необходимо взять в путешествие ряд вещей. Это насос, набор жгутов, охлаждающая жидкость или бутылка воды.

"К сожалению, многие не возят с собой огнетушитель, считая, что он занимает много места. Я лично видел несколько возгораний автомобилей, и не у всех водителей они были под рукой. Когда они были под рукой, я видел, что это помогло уберечь автомобиль от полного возгорания", — добавил он.

Кроме того, эксперт посоветовал в случае поломки автомобиля на дороге вызвать эвакуатор, который доставит машину до ближайшего пункта техобслуживания, так как самостоятельно устранить поломку получается не всегда

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