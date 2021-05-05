В Москве сотрудники ГИБДД активно пользуются "ловушками" для невнимательных водителей. Автоэксперт Александр Шумский рассказал о шести самых популярных из них.
Кроме вышеперечисленных, Шумский отметил такие "ловушки" как расположение стоп-линий и светофоров на перекрестке Автозаводской улицы и улицы Мастеркова, сплошная разметка при развороте на Ленинском проспекте и съезд в никуда в районе бизнес-центра "Гринвуд".
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