Названы шесть популярных "ловушек" сотрудников ГИБДД

В Москве сотрудники ГИБДД активно пользуются "ловушками" для невнимательных водителей. Автоэксперт Александр Шумский рассказал о шести самых популярных из них.

Одна из из "ловушек" представляет собой непонятную разметку, из-за которой автовладельцы случайно выезжают на встречную полосу, пишет "МК". Пока никто не увидел, они сдают назад, но инспекторы регулярно дежурят на таких участках.

Ещё одна — практически стёртая двойная сплошная полоса, например на улице Трофимова и 2-м Трофимовском проезде. Слева возникает встречная полоса, но водители продолжают двигаться и цепляют двойную сплошную.

"Ловушкой" для водителей являются и трамвайные пути, в частности в районе пересечения Нагатинской улицы с Нагатинским бульваром. Пути уходят налево, автолюбители следуют за трамваем и выезжают на "встречку", которая начинает смещаться.

Кроме вышеперечисленных, Шумский отметил такие "ловушки" как расположение стоп-линий и светофоров на перекрестке Автозаводской улицы и улицы Мастеркова, сплошная разметка при развороте на Ленинском проспекте и съезд в никуда в районе бизнес-центра "Гринвуд".

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