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Автоэксперт рассказал о безопасном вождении в дождь

Авто

Во время дождя при вождении автомобиля необходимо снижать скорость. Это повысит безопасность, пишет RT со ссылкой на рекомендацию генерального директора экспертного центра "Движение без опасности" Вадима Мельникова. Сцепление с дорогой при дожде уменьшается и может возникнуть нештатная ситуация.

Автоэксперт рассказал о безопасном вождении в дождь

"При более высокой скорости сложнее справиться с такой нештатной ситуацией… Важно соблюдать дистанцию. Если сделать больший задел между впередиидущим автомобилем и своей машиной, то будет больше возможностей отреагировать на нештатную ситуацию", — сказал он.

Также, по его словам, необходимо проверить перед поездкой состояние шин, уровень яркости фар, исправность работы сигналов автомобиля.

Пешеходам, особенно в плохую погоду, необходимо соблюдать меры предосторожности.

"Самая значимая рекомендация пешеходу — это обозначать себя максимально ярко. Многие во время дождя начинают носить тёмную одежду, но в таком случае пешехода не будет видно, он будет плохо различим в свете фар", — отметил эксперт.

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Автор: Анна Папенкова, Куратор: Игорь Моржаретто
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