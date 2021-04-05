Эксперт: новые дорожные знаки неэффективны

В большинстве регионов России погодные условия стабильные, поэтому система динамических дорожных знаков будет неэффективна. Такое мнение URA.RU высказал председатель комитета по защите прав автовладельцев, президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области, автоэксперт Кирилл Форманчук.

"Новые знаки неактуальны для многих регионов РФ и, в том числе, Урала, потому что там не бывает резких изменений погодных условий", — уверен Формачук.

На российских дорогах планируют установить новые дорожные знаки. Они будут укомплектованы камерами и системами, которые устанавливают ограничения по скорости. В плохую погоду до 90 км/час и 110 км/час — в хорошую.

Эксперт уверен, что в США и Европе эта система хорошо работает, у нас же на областных дорогах в особенности дорожные знаки будут плохо обслуживаться.

"Эта система не снизит аварийность и не сделает дороги более безопасными", — сказал Попов, добавив, что экспертам метеоцентра еще нужно оценить критерии плохой погоды.

В настоящее время система новых дорожных знаков проходит тестирование в Москве и Санкт-Петербурге.