Водительские права могут теперь получать с 16 лет

В России вступили в силу изменения в правилах выдачи, а также аннулирования водительских прав.

В числе таких изменений можно выделить то, что права смогут получать несовершеннолетние уже в 16 лет, если на это согласен хотя бы один из законных представителей юного водителя.

Также перечислены причины для аннулирования прав:

истечение срока действия прав,

изменение персональных данных автомобилиста,

приход прав в негодность,

выдача их с нарушениями,

выдача нового удостоверения,

появления медицинских противопоказаний для вождения

смерть.

Ранее изменения в экзамене сдачи на права прокомментировал «Правде.Ру» председатель Движения автомобилистов Виктор Похмелкин.