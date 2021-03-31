В России вступили в силу изменения в правилах выдачи, а также аннулирования водительских прав.
В числе таких изменений можно выделить то, что права смогут получать несовершеннолетние уже в 16 лет, если на это согласен хотя бы один из законных представителей юного водителя.
Также перечислены причины для аннулирования прав:
Ранее изменения в экзамене сдачи на права прокомментировал «Правде.Ру» председатель Движения автомобилистов Виктор Похмелкин.
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