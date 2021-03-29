Как выгодно продать автомобиль

Чтобы выгодно продать свой автомобиль, лучше попытаться сделать это весной, а также расширить географию своего предложения, а в объявлении разместить побольше фотографий и показать историю машины, рассказали РИА "Новости" в сервисе "СберАвто".

"Продавайте автомобиль весной. Практически каждый товар имеет сезонный пик популярности. Автомобильный рынок — не исключение. В минувшем сезоне спрос оставался высоким и осенью, и зимой из-за дефицита авто. Однако весной потребительский интерес начинает расти ещё чуть больше: люди изучают новинки на рынке и изменившиеся цены, задумываются о предстоящих летних поездках", — рекомендуют эксперты.