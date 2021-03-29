Названы автомобили, на которых чаще всего ездят виновники ДТП

Чаще всего виновниками аварий на дорогах становятся водители автомобилей марок Datsun, Peugeot и Hyundai, следует из статистики страховой компании "Согласие" по ОСАГО, с которой ознакомилось РИА "Новости".

Эксперты страховщика проанализировали число убытков по ОСАГО у водителей разных марок легковых автомобилей за 2020 год, поделенное на число договоров на машины этих же марок, действовавших в данном периоде.

"По данным компании, самая высокая частота убытков у водителей автомобилей японской марки Datsun — 10%. Не отличаются безаварийной ездой многие поклонники французских Peugeot (2 место и частота убытков на уровне 6,3%) и Hyundai (3 место и 6%)", — выяснили аналитики.