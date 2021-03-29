Чаще всего виновниками аварий на дорогах становятся водители автомобилей марок Datsun, Peugeot и Hyundai, следует из статистики страховой компании "Согласие" по ОСАГО, с которой ознакомилось РИА "Новости".
Эксперты страховщика проанализировали число убытков по ОСАГО у водителей разных марок легковых автомобилей за 2020 год, поделенное на число договоров на машины этих же марок, действовавших в данном периоде.
"По данным компании, самая высокая частота убытков у водителей автомобилей японской марки Datsun — 10%. Не отличаются безаварийной ездой многие поклонники французских Peugeot (2 место и частота убытков на уровне 6,3%) и Hyundai (3 место и 6%)", — выяснили аналитики.
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