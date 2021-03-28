Как не получить штраф за тюнинг авто

Автоюрист Дмитрий Славнов рассказал URA. RU, как правильно провести тюнинг машины. Об этом пишет РИА "Новости".

По словам специалиста, не каждый тюнинг можно зарегистрировать. Так, например, не стоит заменять лампы фар на цветные или размещать светодиоды под корпусом.

"Часто ставят на лампочки спереди не белолунные огни, а какие-нибудь красные. Это запрещено, вплоть до лишения прав", — пояснил эксперт.

Он добавил, что незаконный тюнинг рассматривается как неисправность.

Вместе с тем Славнов отметил, что, например, новые спойлеры подлежат сертификации, однако для их регистрации необходимо подтвердить безопасность тюнинга в качественных салонах.

"В основном ГИБДД определяет тюнинг визуально. Ни один из элементов тюнинга не является опасным, если он сделан в нормальных, сертифицированных автосервисах", — заключил автоэксперт.