Эксперт прокомментировал новое правило купли-продажи подержанных авто

Автоэксперт и главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков в беседе с "RT" назвал изменение правил покупки и продажи машин с пробегом движением в правильном направлении.

Ранее Минцифры опубликовало приказ, согласно которому сделку о купле-продажи подержанного автомобиля можно будет проводить при помощи портала "Госуслуги" — это даст возможность ставить на документах электронную подпись и передавать их на регистрацию в ГИБДД в цифровом формате. На сайт нужно будет загрузить ПТС, СТС, полис ОСАГО (если он есть) на имя старого собственника, а также подать заявление. Осуществление сделки возможно только физлицам и только при оформлении машины с пробегом.

Владельцам транспортных средств нужно понимать, что это только заключение договора, а не "весь процесс купли-продажи", напомнил Кадаков. По его словам, при покупке машины все же хочется увидеть ее для оценки состояния.

"Кроме того, покупателю все равно придется ехать в ГИБДД, поскольку ГИБДД не отменяет (во всяком случае пока) площадку, машину нужно предоставить на осмотр, СТС вы тоже получите в ГИБДД", — разъяснил эксперт.