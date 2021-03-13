Названы причины увеличения стоимости топлива на АЗС

В Министерстве энергетики считают, что предпосылки к повышению цены на бензин связаны с ростом возросшего сезонного спроса на топливо в стране, а также с холодами, которые были недавно во многих регионах России.

Согласно информации Росстата, за первую неделю марта горючее выросло в стоимости на 0,3 процента. В итоге средняя розничная цена бензина Аи-92 увеличилась на 11 копеек.

Власть России поддержало в марте предложения нефтяников по росту цен на бензин. Отмечается, что производство бензина в январе снизилось в России относительно показателей декабря 2020 года.

Увеличение стоимости бензина относится ко всем, а не только к автовладельцам. Потому как цена на топливо – составляющая себестоимости любой продукции и любых продуктов питания, которые доставляются до торговых сетей автотранспортом.