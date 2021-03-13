Вечера пятницы и субботы оказались самыми аварийными

Наиболее "склонным" к ДТП временем на российских дорогах оказались вечера пятницы и субботы с 17 до 19 часов.

Так сообщает статистика ГИБДД по данным ТАСС. Вообще, на пятницу и субботу приходится около 35% от общего числа автомобильных аварий. В остальные дни этот процент не выше 15%.

Чаще всего летальным исходом заканчивается в пятницу и воскресенье. Различной степени травмы в авариях люди чаще всего получают в пятницу и субботу — 2 251 до 2 006 случаев соответственно.

Всего за год состоялось более 9 тысяч ДТП, что на четверть меньше, чем за аналогичную часть года прошедшего.