Наиболее "склонным" к ДТП временем на российских дорогах оказались вечера пятницы и субботы с 17 до 19 часов.
Так сообщает статистика ГИБДД по данным ТАСС. Вообще, на пятницу и субботу приходится около 35% от общего числа автомобильных аварий. В остальные дни этот процент не выше 15%.
Чаще всего летальным исходом заканчивается в пятницу и воскресенье. Различной степени травмы в авариях люди чаще всего получают в пятницу и субботу — 2 251 до 2 006 случаев соответственно.
Всего за год состоялось более 9 тысяч ДТП, что на четверть меньше, чем за аналогичную часть года прошедшего.
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