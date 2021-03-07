Назван лучший цвет для продажи автомобиля

Особо редкие цвета вроде "Хамелеона" продавать труднее всего, поэтому такие авто очень долго продаются.

Белый цвет является самым популярным и продать машину такого цвета можно наиболее быстро. Об этом агентству "Прайм" рассказал директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев.

"Естественно, продать автомобиль белого цвета будет проще, потому что такой цвет будут рассматривать как минимум треть потенциальных покупателей. А вот если вы купили себе зеленую машину, то им заинтересуются лишь 2 процента", — отметил эксперт.