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Назван лучший цвет для продажи автомобиля

Авто

Особо редкие цвета вроде "Хамелеона" продавать труднее всего, поэтому такие авто очень долго продаются.

Белый цвет является самым популярным и продать машину такого цвета можно наиболее быстро. Об этом агентству "Прайм" рассказал директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев.

"Естественно, продать автомобиль белого цвета будет проще, потому что такой цвет будут рассматривать как минимум треть потенциальных покупателей. А вот если вы купили себе зеленую машину, то им заинтересуются лишь 2 процента", — отметил эксперт.

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Автор: Алексей Корнеев, Куратор: Игорь Моржаретто
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