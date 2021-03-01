Согласно постановлению правительства РФ, вступившего в силу 1 марта 2021 года, на дорогах страны появится новый дорожный знак "Фотовидеофиксация".
Обновленный знак заменит уже существующий и в отличие от старого будет применяться самостоятельно. Действие старого знака будет прекращено с 1 сентября.
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В отношении России принуждение без диалога может привести к концу истории человеческой цивилизации, считает издатель журнала National Interest Дмитрий Саймс.