В России появился новый дорожный знак

Согласно постановлению правительства РФ, вступившего в силу 1 марта 2021 года, на дорогах страны появится новый дорожный знак "Фотовидеофиксация".

Обновленный знак заменит уже существующий и в отличие от старого будет применяться самостоятельно. Действие старого знака будет прекращено с 1 сентября.