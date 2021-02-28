Компания Chery объявила пожизненную гарантию на свои двигатели в Китае

Автоконцерн Chery объявил пожизненную гарантию на свои двигатели в Китае. Опция распространяется на несколько моделей авто.

Как сообщает издание avtonovostidnya. ru, данная опция доступна на все моторы кроссоверов Tiggo (3x, 5x, 7 и 8) и седана Arrizo, которые были проданы с начала 2020 года и на все последующие.

Отмечается, что гарантийными уже стали около девяти миллионов двигателей, выпущенных как для внутреннего, так и для внешнего рынка. Известно, что для российского рынка гарантия на двигатели в настоящее время остаётся прежней.