Автовладельцам: ездите на стоковых авто и не морочьте голову!

У автовладельцев было время пройти все пять стадий принятия неизбежного: поправки о внесении изменений в конструкцию автомобиля были отложены из-за пандемии COVID-19 более чем на год и вступили в силу только с 1 февраля.

Теперь автовладельцам придётся согласовывать любое изменение, не регламентированное производителем автомобиля: перевод машины с бензина на газ, установку багажника на крыше и даже внешнюю антенну для радиоприёмника, не говоря уже об установке фаркопов, лебёдок, кенгурятников и дополнительных фар. Стоит ли уточнять, что такие нововведения создадут массу затруднений не только любителям внедорожных приключений, которые в большинстве своём предпочитают "достраивать" машины под себя, но и обычным автомобилистам.

Созданная ситуация, по задумке законодателей, призвана повысить безопасность автотранспортных средств и в целом снизить аварийность на дорогах из-за неконтролируемого автотюнинга. Но на деле — способна просто убить рынок индивидуальных доработок (кастомизации) автомобилей, который в России и без того находится далеко не в радужном состоянии, считают автоэксперты.

Дело уже доходит до смешного, которое на самом деле грустно. В ряде случаев аксессуары для определённой марки автомобиля производит сторонняя фирма, и сам автопроизводитель их рекомендует для установки, и его официальные дилеры эти аксессуары продают. Но, если перечень этих аксессуаров не указан в технической документации к конкретной модели авто — для их легальной установки потребуется пройти процедуру сертификации. А она не так-то проста.

"Порядок внесения изменений в конструкцию будет такой. Владелец транспортного средства перед тем, как устанавливать дополнительное оборудование, будет обращаться в специализированную лабораторию для получения заключения о возможности такого изменения в конструкции конкретной машины. Это заключение должно быть внесено в реестр, который находится в ведении Минэкономразвития. После этого, уже со всеми документами, автовладелец обратится в ГИБДД для получения разрешения. Предъявлять машину к осмотру на этом этапе не требуется. После получения разрешения в ГИБДД автовладелец обращается к производителю работ, который занимается установкой оборудования. Потом — снова в лабораторию для проведения испытаний и получения протокола этих испытаний. Этот документ также должен быть также внесен в реестр Минэкономразвития. Но и это еще не всё: после этого нужно пройти техосмотр. А потом со всеми документами и вместе с автомобилем — снова в ГИБДД для получения свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными изменениями требованиям безопасности", — сообщает "Российская газета".

Учитывая предстоящую канитель, любой автовладелец задумается, а стоит ли овчинка выделки. Так ли сильно нужна, например, внешняя антенна для радио или багажник на крыше автомобиля.

"В США рынок доработок/тюнинга и аксессуаров — это огромный рынок, не требующий дополнительной сертификации. Всё - от украшений автомобиля до "кенгурятников" и даже тонировок — разрешено. Регулируется это очень просто: если страховая компания решит, что такие переделки ухудшают безопасность, то водитель получит увеличенную стоимость страховки", — прокомментировал ситуацию агентству "Прайм" автоэксперт, директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев.

При этом специалист отметил, что рынок автотюнинга в США всё же контролируется довольно жёстко. Например, самостоятельное перепрофилирование автомобиля с бензина на газ невозможно.

"С моей точки зрения, для начала стоило бы заняться контролем за "скручиванием пробега". Это является уголовным преступлением во многих странах и приравнивается к подделке документов, чем за контролем установки фаркопов и багажников", — высказал своё мнение эксперт.