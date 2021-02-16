Сбербанк купил разработчика "Е-мобиля"

В Сбербанке подтвердили, что закрыли сделку по выкупу разработчика "Е-инжиниринг" у компании "Кейджи Импекс". Об этом представители финансовой организации рассказали РИА Новости.

"Команда и компетенции компании будут использоваться для развития направлений компании Sber Automotive Technologies, разработки платформы для автономных средств передвижения, беспилотных автомобилей и технологий", - добавили в пресс-службе кредитной организации.