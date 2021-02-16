В Сбербанке подтвердили, что закрыли сделку по выкупу разработчика "Е-инжиниринг" у компании "Кейджи Импекс". Об этом представители финансовой организации рассказали РИА Новости.
"Команда и компетенции компании будут использоваться для развития направлений компании Sber Automotive Technologies, разработки платформы для автономных средств передвижения, беспилотных автомобилей и технологий", - добавили в пресс-службе кредитной организации.
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