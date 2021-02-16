Новые правила прохождения техосмотра автомобилей

МВД обновило требования для прохождения техосмотра. Ознакомиться с ними можно федеральном законе "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", сообщает ТАСС.

Новые правила представлены более чем в 80 требованиях. Особое внимание будет уделяться тормозной системе, рулевому управлению, внешним световым приборам, шинам и колесам, двигателю и другим системам.