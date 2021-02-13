Маск задумал сделать летающую Tesla

Илон Маск хочет создать автомобиль Tesla, который будет способен взлетать и при этом "не убивать людей".

Гендиректор Tesla намерен воплотить эту идею в новом спортивном электрокаре Roadster 2. По его словам, благодаря ракетным технологиям, электромобиль сможет "парить над землей".