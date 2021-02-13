Илон Маск хочет создать автомобиль Tesla, который будет способен взлетать и при этом "не убивать людей".
Гендиректор Tesla намерен воплотить эту идею в новом спортивном электрокаре Roadster 2. По его словам, благодаря ракетным технологиям, электромобиль сможет "парить над землей".
"Я пытаюсь придумать, как автомобиль сможет взлетать, не убивая людей. Вероятно, он будет отрываться от земли на метр или около того", — отметил Маск.
Российские дипломаты в отношениях с Западом стали называть вещи своими именами и перешли в наступление.