Названы вещи, которые жизненно важно всегда иметь в машине

Удивительно, но самыми необходимыми зимой в машине вещами оказались не аптечка и не канистра с незамерзающей жидкостью для стеклоомывателя.

Самая нужная в машине вещь зимой — это, как выяснилось, лопата. И, если в сельской местности наличие лопаты в багажнике выглядит логичным и обоснованным, а в городе не кажется таким очевидным, то вот простой пример. Если автомобилист где-то припарковал свою машину, а ночью мимо проехал снегоуборщик, то утром без лопаты можно просто не выехать. И это лишь одна из множества возможных ситуаций, где без лопаты не обойтись.

Вторая самая нужная вещь, которую нужно всегда иметь в автомобиле, независимо от сезона — это зарядное устройство на 12 вольт. Его наличие особенно актуально в загородных поездках. Иногда это может стать буквально вопросом жизни и смерти.