В Китае автомобили арендуют, используя блокчейн

В китайском городе Куньмин теперь арендовать авто стало не только проще, но и намного безопаснее. Пользователю для этого нужен лишь смартфон.

Автомат, разработанный Wukong Car Rental и находящийся в одном из аэропортов, с поддержкой приложения Alipay даёт возможность больше не тратить времени на поиск и аренду авто.

Терминал разработан на технологии блокчейн. Пользователю нужно всего лишь подтвердить свою личность через мобильное приложение и выбрать подходящий автомобиль из списка предложенных. Весь процесс полностью автоматизирован и акцентирован на быстрый поиск автомобиля по нужным параметрам.

Пользователь в приложении проходит процедуру идентификации с помощью встроенного сканера. В приложении нужно будет просто просканировать лицо, а все остальные данные приложение находит само.

Данный метод полностью безопасен и уже практикуется в Китае. Для того чтобы арендовать автомобиль пользователю нужно запустить приложение Alipay и внести желаемые параметры. После чего можно ознакомиться со всем списком представленных автомобилей.

Помимо прочего, если кредитный рейтинг по Sesame составляет 550 баллов, то пользователь может арендовать автомобиль без внесения залога. Сам процесс не вызывает трудностей, и для этого нужно всего лишь дать просканировать лицо автомату, выйти на парковку и забрать предложенный автомобиль. Разблокировка автомобиля происходит с помощью приложения.

Все данные пользователя хранятся в коде и подделать их невозможно, что исключает любые мошеннические схемы.

Данное новшество уже приняли с оптимизмом и оценивают его качества перед стандартной процедурой аренды автомобиля. Со временем подобные терминалы появятся в других аэропортах страны, после всех тестов и аналитики данного способа аренды.

Со слов пользователей, теперь на поиск нужного автомобиля уходит намного меньше времени.

Это, несомненно, прорыв в данной отрасли,и Китай всё больше начинает осваивать инфраструктуру технологий на базе блокчейн. Малоизведанный блокчейн предоставляет всё больше своих возможностей рядовому пользователю.