"АвтоВАЗ" вернул внедорожнику 4×4 его оригинальное название Niva, а также добавил к нему слово Legend.

Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

"Lada объявляет о переименовании модели 4×4 и возвращении ей первоначального названия Niva. Теперь культовый внедорожник продолжит свою историю под именем Lada Niva Legend. Вместе с новым названием автомобиль получил новые накладки вытяжной вентиляции на задних стойках. Они делают пребывание и общение в салоне автомобиля более комфортным. Результаты дорожных испытаний показали, что максимальное снижение шумов при интенсивном разгоне составило 3,7дБА и 2,2 дБА при движении с постоянными скоростями до 120км/ч", — сказано в сообщении компании.