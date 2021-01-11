Жириновский предлагает лишать прав за катание на тюбингах

Водителей транспортных средств нужно лишать прав за привязывание к авто всевозможных тюбингов, "ватрушек" и санок.

Такого мнения придерживается лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Еще одна проблема — тюбинг привязывают к машинам. Мы обязательно внесем поправку в КоАП, запрещающую сцепку автомобиля с непригодными для этого средствами передвижения. За привязку к машине "ватрушек", саней, ледянок и т. п. нужно лишать прав, потому что жизнь дороже. Но как показали прошедшие каникулы, многие этого не понимают, потому что несколько детей разбились о деревья во время катания на "ватрушке", привязанной к машине", — заявил политик.

Трагическая новость, связанная с тюбингами, пришла из Амурской области. Там на льду Чигиринского водохранилища столкнулись два автомобиля. К одному из них были привязаны надувные санки с ребёнком. Удар пришёлся именно на ребёнка. Пострадавшего экстренно госпитализировали.