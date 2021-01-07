Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Россияне и одиночество: цифры и факты
Трампу напомнили о Саакашивили и "столпе демократии"
Премьер-министр Индии прокомментировал беспорядки в Вашингтоне
Потерянное десятилетие: прогноз Всемирного банка для мировой экономики
"Позорные сцены в Конгрессе США": реакция европейских политиков
Клинтон, Обама и Буш сравнили США с "банановой республикой"
Демократы в США нашли "крайнего" в организации протестов. Это Москва
Посол Израиля на Украине стал мишенью для неонацистов
Трамп просит Пенса наложить вето на сертификацию коллегии выборщиков

В Kia Motors начали 2021 год со смены логотипа и слогана

Авто

С нового стиля и нового слогана решили начать год в Kia Motors. Специальное шоу, которое транслировали на YouTube, показало: коллектив японских автомобилестроителей готов к изменениям.

Видео с официального канала Kia Motors, https://www.youtube.com/channel/UCptyYDiGZ9hs1pH0AaoBTxA

Для эффектной презентации в компании придумали световое шоу с применением 303 дронов. На фоне красочного фейерверка зрители увидели логотип компании: привычные буквы KIA сменились на "футуристичные". Поменялся и цвет: вместо красно-белого логотипа покупателей будет встречать чёрно-белый.

Также был заменён и слоган: вместо старого "Сила удивлять" (The Power to Surprise) в компании предпочли новый — "Движение, которое вдохновляет" (Movement that inspires).

По словам президента компании, Сон Хо Суна, рынок автомобилей и в целом автомобильная индустрия оказались в вихре мощной трансформации, так что новый слоган и новый логотип показывают на готовность KIA меняться.

Автор: Константин Шапров
Последние материалы
В Kia Motors начали 2021 год со смены логотипа и слогана
Россия Донбассу — от помощи к сотрудничеству
Попавшего в аварию на "Дакаре" мотоциклиста спасли два других пилота
Россияне и одиночество: цифры и факты
Трампу напомнили о Саакашивили и "столпе демократии"
Премьер-министр Индии прокомментировал беспорядки в Вашингтоне
Потерянное десятилетие: прогноз Всемирного банка для мировой экономики
"Позорные сцены в Конгрессе США": реакция европейских политиков
Клинтон, Обама и Буш сравнили США с "банановой республикой"
Демократы в США нашли "крайнего" в организации протестов. Это Москва
Популярное
Мир. Новости мира
Украина продаёт пшеницу по рекордным ценам. "Помогла" Россия

Необычное явление зафиксировали украинские СМИ: цена на пшеницу, продаваемую за рубеж, побила рекорд 2015 года. Помогла в этом, как ни странно, Россия.

Украина продаёт пшеницу по рекордным ценам. "Помогла" Россия
Достроят - не достроят: что будет с "Северным потоком - 2"
Экономика и бизнес
Достроят - не достроят: что будет с "Северным потоком - 2"
Мир. Новости мира
Анатолий Вассерман: США надолго уже не хватит
Российский шоу-бизнес
"Смехояна": Юрий Лоза раскритиковал Евгения Петросяна
Игорь Буккер Что делать с питомцем, если у него стресс Игорь Буккер Василий Амирджанов Новогоднее ТВ потчевало секонд-хендом и агитпропом Василий Амирджанов Олег Артюков Достроят - не достроят: что будет с "Северным потоком - 2" Олег Артюков
Комментарии
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Достроят - не достроят: что будет с "Северным потоком - 2"
ОМОН стал аргументом в информационной войне
Путин заявил, что нужно помогать россиянкам, отказавшимся делать аборт
Новогоднее ТВ потчевало секонд-хендом и агитпропом
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Воинские звания в Украине переведены на стандарты НАТО
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
США — страна третьего мира
США — страна третьего мира
Учёным из США удалось установить точный возраст Вселенной
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Достроят-не достроят: что будет с "Северным потоком-2"
Сатурналии язычников превратились в Рождество
Эксперт: ситуация с газом на Украине не такая, какой её видят в России
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
"Старикам" здесь место? Чего ожидать от парламентской оппозиции на выборах-2021
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников