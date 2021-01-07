С нового стиля и нового слогана решили начать год в Kia Motors. Специальное шоу, которое транслировали на YouTube, показало: коллектив японских автомобилестроителей готов к изменениям.
Для эффектной презентации в компании придумали световое шоу с применением 303 дронов. На фоне красочного фейерверка зрители увидели логотип компании: привычные буквы KIA сменились на "футуристичные". Поменялся и цвет: вместо красно-белого логотипа покупателей будет встречать чёрно-белый.
Также был заменён и слоган: вместо старого "Сила удивлять" (The Power to Surprise) в компании предпочли новый — "Движение, которое вдохновляет" (Movement that inspires).
По словам президента компании, Сон Хо Суна, рынок автомобилей и в целом автомобильная индустрия оказались в вихре мощной трансформации, так что новый слоган и новый логотип показывают на готовность KIA меняться.
Необычное явление зафиксировали украинские СМИ: цена на пшеницу, продаваемую за рубеж, побила рекорд 2015 года. Помогла в этом, как ни странно, Россия.