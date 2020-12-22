Apple нацелилась на производство автомобилей

Компания Apple намерена к 2024 году произвести автомобиль для массового рынка с использованием основанного на "прорывной технологии" аккумулятора.

Проект Titan разрабатывается в Apple с 2014 года. В 2018 году к руководству проектом вернулся Дуг Филд — ветеран компании, имеющий опыт работы в Tesla. Известно, что в "яблочной корпорации", как всегда, выбрали свой собственный путь, отказавшись от разработки беспилотных автомобилей, которой занимаются другие технологические компании-конкуренты.

"Центральное место в стратегии Apple занимает новый дизайн батареи, который может "радикально" снизить стоимость батарей и увеличить дальность действия автомобиля", — приводит агентство Reuters слова своего источника.

Ожидается, что автомобили под брендом Apple будет собирать партнёр-производитель, обладающий соответствующей экспертизой в автомобильной промышленности, поскольку разработка и производство "с нуля" представляет сложность даже для такого гиганта, как Apple. Кроме того, пандемия может сдвинуть сроки начала производства на 2025 год или даже позже, сообщают источники. В Apple пока не дают публичных комментариев по этой теме.