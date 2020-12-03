Цветков: фальшивые медсправки и коррупция автошкол - что с этим делать

Активное обсуждение новых правил получения водительских удостоверений, которые предлагаются МВД, оставляет в стороне одну важную проблему, которая фактически сводит на нет все усилия по наведению порядка на дорогах страны.

По мнению Антона Цветкова, председателя Общероссийского движения "Сильная Россия", имя этой "напасти" — коррупция в сфере получения водительских прав:

"Значительная часть людей, получающая права, приносит купленные медицинские справки, их продают в открытую и даже никто не скрывается. На это стоит, наконец, обратить внимание", — заявил Цветков.

По его словам, чтобы решить проблему, надо, для начала, "упростить процедуру получения настоящих справок". А затем настанет время подключаться МВД вместе с Минздравом, которые должны пресечь продажу фальшивок.

Кроме того, говорит Цветков, давно пора государству обратить внимание на "серые и чёрные автошколы":

"Они не учат водителей, а фактически продают справки об обучении".

Да и сам экзамен по вождению "вызывает много вопросов":