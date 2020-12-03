Активное обсуждение новых правил получения водительских удостоверений, которые предлагаются МВД, оставляет в стороне одну важную проблему, которая фактически сводит на нет все усилия по наведению порядка на дорогах страны.
По мнению Антона Цветкова, председателя Общероссийского движения "Сильная Россия", имя этой "напасти" — коррупция в сфере получения водительских прав:
"Значительная часть людей, получающая права, приносит купленные медицинские справки, их продают в открытую и даже никто не скрывается. На это стоит, наконец, обратить внимание", — заявил Цветков.
По его словам, чтобы решить проблему, надо, для начала, "упростить процедуру получения настоящих справок". А затем настанет время подключаться МВД вместе с Минздравом, которые должны пресечь продажу фальшивок.
Кроме того, говорит Цветков, давно пора государству обратить внимание на "серые и чёрные автошколы":
"Они не учат водителей, а фактически продают справки об обучении".
Да и сам экзамен по вождению "вызывает много вопросов":
"Он должен быть более прозрачен и приближён к реальной дорожной обстановке. Сейчас сдача экзамена коррупционна, — утверждает общественник. — Многие покупают экзамены и справки не потому, что они преступники, а потому что по-другому очень сложно их получить. Проблема очевидна и многие годы не решается. Ну и важно активно внедрять аудио- и видеодокументирование процесса сдачи экзаменов на водительские права и давать возможность при обжаловании результата использовать эти материалы".
И Армения, и Белоруссия - бывшие части "великого СССР" очень сильно завязанные в политэкономическом плане на Россию. "Отвязать" их будет очень сложно...