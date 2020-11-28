Зимой лучше не использовать нейтральную передачу при езде на автомобиле, поскольку это может привести к заносу машины и создать аварийную ситуацию.
Об этом автоэксперты рассказали "Российской газете".
"Если резко нажать на тормоз во время движения накатом, колёса с большой вероятностью заблокируются, либо, если автомобиль оснащён ABS и ESP, может развиться занос, который водитель не сможет контролировать тягой. Ведь на включение передачи уйдёт время", — утверждают эксперты.
Вместе с "приветами от Путина" Сергей Лавров, возможно, передал Александру Лукашенко, в частности, пожелание об освобождении Виктора Бабарико.