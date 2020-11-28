Почему зимой нельзя ездить на "нейтралке"?

Зимой лучше не использовать нейтральную передачу при езде на автомобиле, поскольку это может привести к заносу машины и создать аварийную ситуацию.

Об этом автоэксперты рассказали "Российской газете".