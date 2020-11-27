Разговор по телефону за рулём будет фиксировать особая система

ГИБДД разработала новую систему видеофиксации нарушений, "заточенную" на выявление водителей, во время движения болтающих по телефону.

Письмо с правилами наказания направлено первому замминистра внутренних дел Александру Горовому начальником ГИБДД Михаилом Черниковым.

Согласно новым правилам, "письма счастья" будут отправляться водителям "засветившимся" за нарушением на кадрах со специально добавленного в камеры уличного наблюдения модуля.

"Система фото-видео фиксаций позволит отслеживать не только использование телефона за рулем, но и игнорирование ремня безопасности", — сообщает РБК со ссылкой на документ.

"Учитывая, что система может "среагировать" на любой предмет в руках водителя, дабы исключить ошибку, программный модуль будет делать 10 фотоснимков высокого качества", — рассказал Черников.