Разговор по телефону за рулём будет фиксировать особая система

ГИБДД разработала новую систему видеофиксации нарушений, "заточенную" на выявление водителей, во время движения болтающих по телефону.
Письмо с правилами наказания направлено первому замминистра внутренних дел Александру Горовому начальником ГИБДД Михаилом Черниковым.
Согласно новым правилам, "письма счастья" будут отправляться водителям "засветившимся" за нарушением на кадрах со специально добавленного в камеры уличного наблюдения модуля.
"Система фото-видео фиксаций позволит отслеживать не только использование телефона за рулем, но и игнорирование ремня безопасности", — сообщает РБК со ссылкой на документ.
"Учитывая, что система может "среагировать" на любой предмет в руках водителя, дабы исключить ошибку, программный модуль будет делать 10 фотоснимков высокого качества", — рассказал Черников.
Напомним, штраф за разговор по телефону за рулём сегодня составляет 1,5 тысячи рублей.
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