В России в ближайшие десять лет не будут отказываться от бензиновых автомобилей, поскольку государство получает большие доходы с продажи топлива.
Об этом порталу "Ура. ру" рассказал генеральный директор компании "Электромобили+" Олег Тимашев.
"В России в бензине заложено 70% налогов. У государства большой доход от этого. Пока мы платим через бензин налоги, никакого перехода на электромобили не будет. В Европе минимальные цены на топливо заложены", — пояснил эксперт.
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