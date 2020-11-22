Почему Россия не будет переходить на электромобили?

В России в ближайшие десять лет не будут отказываться от бензиновых автомобилей, поскольку государство получает большие доходы с продажи топлива.

Об этом порталу "Ура. ру" рассказал генеральный директор компании "Электромобили+" Олег Тимашев.