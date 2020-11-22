В России автомобили изнашиваются значительно быстрее, чем в странах Европы или США.

Причиной этому — многие факторы, в том числе и недобросовестность дилеров. Об этом порталу "Ура. ру" рассказал президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области и председатель Комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук.

"У нас дилеры могут творить что угодно, и им за это ничего не будет. Это очень серьезно влияет на качество самой машины. У нас никакой дилер вам не скажет, что у них брак. Плюс бензин у нас плохой. Запчасти зачастую контрафактные. Условия эксплуатации у нас тяжелые. В принципе это всё возлагает дополнительную нагрузку на узловые агрегаты автомобиля", — пояснил эксперт.