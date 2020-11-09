В России изменят правила оформления "повторных" ДТП

МВД совместно с мэрией Москвы и экспертным центром Probok. net по поручению правительственной комиссии по безопасности дорожного движения приступило к разработке новых правил оформления "повторных" ДТП.

Об этом сообщило издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на собственные источники, "знакомые с ситуацией".

Как отмечает Ъ, рабочая группа до конца наступившей недели подготовит анализ статистики смертей в результате "повторных" ДТП в столице Москве (наезды во время оформления аварий).

Данная информация была подтверждена в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина, где пояснили, что

если доля погибших в таких авариях превысит 10% от общего числе жертв ДТП в Москве, то правила оформления будут корректировать.

Согласно опубликованным в открытом доступе данным, за 9 месяцев 2020 года,

13% погибших на дорогах столицы стали жертвами аварий, которые связаны с наездами на стоящие машины.

В московском Центре организации дорожного движения считают, что требование для водителей и пассажиров как можно скорее покинуть дорогу позволит избежать гибель людей и снизить вероятность возникновения "повторных" ДТП.