В России изменят правила оформления "повторных" ДТП

МВД совместно с мэрией Москвы и экспертным центром Probok. net по поручению правительственной комиссии по безопасности дорожного движения приступило к разработке новых правил оформления "повторных" ДТП.
Об этом сообщило издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на собственные источники, "знакомые с ситуацией".
Как отмечает Ъ, рабочая группа до конца наступившей недели подготовит анализ статистики смертей в результате "повторных" ДТП в столице Москве (наезды во время оформления аварий).
Данная информация была подтверждена в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина, где пояснили, что
Согласно опубликованным в открытом доступе данным, за 9 месяцев 2020 года,
В московском Центре организации дорожного движения считают, что требование для водителей и пассажиров как можно скорее покинуть дорогу позволит избежать гибель людей и снизить вероятность возникновения "повторных" ДТП.
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