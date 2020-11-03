В России подорожают автомобильные шины

Введение обязательной маркировки автомобильных шин неминуемо спровоцирует дефицит продукции на российском рынке, а также увеличение их стоимости.

Такое мнение порталу "Ура.ру" высказал президент федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук.

Эксперт напомнил, что с 1 ноября в России начала действовать обязательная система маркировки шин.