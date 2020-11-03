Введение обязательной маркировки автомобильных шин неминуемо спровоцирует дефицит продукции на российском рынке, а также увеличение их стоимости.
Такое мнение порталу "Ура.ру" высказал президент федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук.
Эксперт напомнил, что с 1 ноября в России начала действовать обязательная система маркировки шин.
"Подделка шин — это сложный технологический процесс, который стоит весьма дорого. Поэтому оправдание, что маркировка обезопасит рынок от нелегальной продукции, выглядит неправдоподобным — у нас в стране этим не занимаются. Единственная цель этого изменения — сбор денег с производителя, который в итоге возложат на потребителей", — пояснил Форманчук.
Украина инициировала военные учения по "штурму и освобождению Крыма". После окончания учений спецназ останутся "ждать приказа об атаке" на границе с Крымом...