Новый КоАП разрешит "обнулить" нарушения ПДД

Согласно новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, российские водители получат право "обнулять" свои нарушения ПДД.

Об этом рассказал Дмитрий Вяткин, член рабочей группы по подготовке проекта КоАП.

"Если нарушения были выявлены с помощью камер на дороге, то после уплаты штрафа человек будет считаться не подвергнутым наказанию. Проще говоря, следующее аналогичное нарушение не будет считаться для него повторным", — сказал Вяткин (цитата РИА "Новости").

Напомним, ранее "Правда.Ру" сообщала, что МВД России разработала дополнительный список штрафов для владельцев автомобилей, имеющих технические неисправности. Об этом подробнее читайте в материале на сайте:

В России введут новые штрафы для водителей