В России возвращаются допандемические правила оформления ОСАГО

Начиная с сегодняшнего дня, для оформления полиса ОСАГО автовладельцам снова будет нужна диагностическая карта.

Дело в том, что Банк России давал временное разрешение на непрохождение обязательного техосмотра в рамках мер поддержки в период пандемии с 1 марта по 30 сентября 2020 года.

1 октября указанная мера действовать прекращает.

Напомним, что автовладельцы, покупавшие полис в период действия разрешения, обязаны пройти техосмотр в срок до 31 октября 2020 года и представить соответствующий документ страховщику.