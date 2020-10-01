Начиная с сегодняшнего дня, для оформления полиса ОСАГО автовладельцам снова будет нужна диагностическая карта.
Дело в том, что Банк России давал временное разрешение на непрохождение обязательного техосмотра в рамках мер поддержки в период пандемии с 1 марта по 30 сентября 2020 года.
1 октября указанная мера действовать прекращает.
Напомним, что автовладельцы, покупавшие полис в период действия разрешения, обязаны пройти техосмотр в срок до 31 октября 2020 года и представить соответствующий документ страховщику.
В случае отсутствия диагностической карты, страховщик будет иметь право регрессного требования, то есть взыскания с автовладельца суммы возмещения, выплаченного по его полису при страховом случае.
Слово "кенгуру" такое же необычное, как само животное. Долгое время считалось, что на самом деле оно - типичный пример "культурного непонимания": на вопрос европейцев о том, как называется данное животное, австралийцы отвечали: "Кенгуру" (то есть "Я тебя не понимаю"). Однако исследования лингвистов и историков доказали, что это не так.