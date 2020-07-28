Moscow Tesla Club — организация представляющая интересы компании Tesla в России, запустила сервис по тест-драйву электрокаров для жителей Москвы.

"Такая возможность действительно есть: вы можете испытать Tesla в реальной дорожной обстановке. Мы начали сотрудничать с сервисом CARL, поэтому электромобиль может быть доставлен в удобное время и место в Москве. Пока что для поездок доступны флагманские седаны Tesla Model S, но уже скоро для тест-драйва добавятся кроссовер Model X и компактный седан Model 3", — сообщили представители MTC.