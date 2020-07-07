МВД выступило с инициативой о необходимости внесения поправок в ряд нормативных актов, регламентирующих регистрацию транспортных средств и правила допуска водителей к участию в дорожном движении.
Проект поправок размещен на сайте правовой информации.
Как следует из сообщения ведомства,
В настоящее время документ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.
Во-первых, по-иному будут выглядеть водительские права:
на их лицевой стороне под словами "ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ" появятся аналогичные надписи на английском и французском языках:
Во-вторых, в свидетельство о регистрации ТС будут вноситься сведения
Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.