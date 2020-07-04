На платных трассах могут повысить допустимый лимит скорости

На платных трассах "Автодора" будут постепенно увеличивать скоростной лимит до 150 километров в час. Об этом сообщил председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко.

По его словам, сейчас на трассе М-11 можно ехать со скорость 130 км/ч, однако у водителей есть возможность двигаться со скоростью 150 км/ч из-за нештрафуемого порога в 20 км/ч.