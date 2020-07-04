На платных трассах "Автодора" будут постепенно увеличивать скоростной лимит до 150 километров в час. Об этом сообщил председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко.
По его словам, сейчас на трассе М-11 можно ехать со скорость 130 км/ч, однако у водителей есть возможность двигаться со скоростью 150 км/ч из-за нештрафуемого порога в 20 км/ч.
"Но мы вышли с предложением, чтобы там выставлять именно 150 километров в час, потому что такая великая страна, как наша, имеет право иметь дороги, где разрешенная скорость 150 километров в час", — утверждает Петушенко.
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.