В России будут отозваны почти 48 тысяч автомобилей Hyundai

В России отзовут 47 653 автомобиля Hyundai Elantra из-за проблем в электронике.

Сообщается, что дефект может привести к замыканию в цепи питания системы антиблокировки колес при торможении.