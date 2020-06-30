В России отзовут 47 653 автомобиля Hyundai Elantra из-за проблем в электронике.
Сообщается, что дефект может привести к замыканию в цепи питания системы антиблокировки колес при торможении.
"Отзыву подлежат 47 653 автомобиля Hyundai Elantra (HD), реализованных в период с 17 августа 2005 года по 14 мая 2011 года… Причиной отзыва транспортных средств является возможность короткого замыкания в цепи питания модуля ABS/ESC", — сообщили в Росстандарте.
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