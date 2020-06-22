Опубликован секрет парадного Aurus Senat для Шойгу

В этом году министр обороны России Сергей Шойгу будет принимать парад Победы на кабриолете Aurus Senat.

Эту модификацию автомобиля снабдили специальным "парадным режимом", который ограничивает скорость движения в 20 километров в час. В этом режиме включаются специальный настройки двигателя, коробки передач и пневматической подвески, которые позволяют автомобилю двигаться по брусчатке, "как по ковру".