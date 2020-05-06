Nissan планирует покинуть Европу

Японская компания Nissan Motors планирует уйти с европейских рынков и сосредоточиться на США, Китае и Японии.

Насколько Nissan уйдут из Европы, пока неизвестно. Но компания постарается сохранить там кроссоверы Qashqai и Juke.

Пока это всего лишь планы

Однако, как сообщает сегодня агентство Reuters со ссылкой на информацию, полученную от первых лиц компании, окончательное решение будет принято до 28 мая.

"Nissan занимается разработкой плана существенных изменений. Его политика более не будет основана на агрессивной экспансии. Нам не нужно увеличение доли на рынке любой ценой. Нынешний кризис наглядно показал нежизнеспособность этой модели. Особенно это ощутимо в США, где, чтобы занять нишу побольше, мы продавали автомобили с гигантскими скидками. В Штатах сегодня и несем самые большие убытки", - цитирует агентство слова своего источника.

Как теперь будет жить автобренд

В целях преодоления кризиса, вызванного коронавирусом, Nissan планирует восстановить более тесные связи с дилерами, обновить модельный ряд, вернуть власть над ценами, а также - куда ж без этого - повысить доходность.

Кроме того, план предусматривает уменьшение конкуренцию и расширение сотрудничества за счет выпуска так называемых plug-in -гибридов, чтобы укрепить позиции в Китае и в Японии.