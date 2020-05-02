"АвтоВАЗ" объявил о действии сразу нескольких специальных предложений на модельный ряд LADA в мае 2020 года.
Покупатели могут получить скидку от 20 до 90 тысяч рублей при участии в программе Trade-In.
Также скидку в 10% можно получить по программам "Первый автомобиль" или "Семейный автомобиль". Примечательно, что суммы скидок будут суммироваться. Общая сумма скидки может составлять от 96,5 до 189,5 тысяч рублей.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.