"АвтоВАЗ" пообещал покупателям скидки на автомобили LADA

"АвтоВАЗ" объявил о действии сразу нескольких специальных предложений на модельный ряд LADA в мае 2020 года.

Покупатели могут получить скидку от 20 до 90 тысяч рублей при участии в программе Trade-In.

Также скидку в 10% можно получить по программам "Первый автомобиль" или "Семейный автомобиль". Примечательно, что суммы скидок будут суммироваться. Общая сумма скидки может составлять от 96,5 до 189,5 тысяч рублей.