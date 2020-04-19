Стало известно, когда начнется серийный выпуск автомобилей Aurus

Сейчас в России готовятся к серийному производству автомобили Aurus. Первые серийные авто сойдут с конвейера уже в ноябре 2020 года.

Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По его словам, клиенты начнут получать автомобили уже в марте 2021 года. За 2021 год завод в Елабуге выпустит 360 автомобилей. До 2024 года производство планируют нарастить до 5274 автомобилей в год.