Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Стало известно, когда начнется серийный выпуск автомобилей Aurus

Авто

Сейчас в России готовятся к серийному производству автомобили Aurus. Первые серийные авто сойдут с конвейера уже в ноябре 2020 года.

Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По его словам, клиенты начнут получать автомобили уже в марте 2021 года. За 2021 год завод в Елабуге выпустит 360 автомобилей. До 2024 года производство планируют нарастить до 5274 автомобилей в год.

aurus авто минпромторг денис мантуров серийное производство
Последние материалы
Российскую премьер-лигу завершат досрочно
Композитор Александр Вустин скончался от пневмонии
В Донецкой области завели дело на 300 посетителей храма
VERA - как поймать террориста по видео с телефонов
Танки "Армата" были испытаны в Сирии
Коллекторы жалуются на количество молодых должников
В РПЦ рассказали, как отметить Пасху на самоизоляции
Иран отказался от американских аппаратов ИВЛ
В Москве научились оформлять пропуска по СМС
Песков рассказал, как РФ взаимодействует с миром в условиях пандемии
Популярное
Банки
В Сбербанке объяснили, почему к карточкам привязали чужие номера

В пятницу утром клиенты Сбербанка обнаружили, что к их карточкам привязаны чужие номера телефонов. В банке объяснили, почему так произошло.

В Сбербанке объяснили, почему к карточкам привязали чужие номера
Зачем Лукашенко ведет Белоруссию в эпидемию
Политика. Новости и аналитика
Зачем Лукашенко ведет Белоруссию в эпидемию
Новости Грузии
Грузия будет самой пострадавшей от пандемии страной бывшего СССР
Здоровье
Телеведущая Елена Малышева изменила мнение о коронавирусе
Игорь Буккер Зачем один немец весь Китай оскорбил Игорь Буккер Василий Амирджанов Пандемия невольно запустила переоценку смыслов Василий Амирджанов Любовь Степушова Грузия будет самой пострадавшей от пандемии страной бывшего СССР Любовь Степушова
Комментарии
Коллекторы жалуются на количество молодых должников
Лукашенко призывает граждан пойти в храм во время пандемии
Польховский ответил на обвинения Тихонова
Перед инсультом Буланова жаловалась на отсутствие денег
В Санкт-Петербурге школьник отравился неизвестным веществом
Русь выстояла благодаря вере, без паники преодолевала напасти
В Москве состоялась секретная пасхальная служба для "важных персон"
Лукашенко призывает граждан пойти в храм во время пандемии
Путин будет лично контролировать поддержку малого бизнеса
В России резко увеличился спрос на наличные
Уханский вирусолог опроверг идею искусственного создания COVID-19
Врач рассказала, кому из молодых людей грозит коронавирус
Уткин сравнил Путина с "хромой уткой"
Миро назвала нового мужа Бабкиной "альфонсом"
Чем Китай ответит Западу на травлю из-за коронавируса
Зачем Лукашенко ведет Белоруссию в эпидемию
Лунные войны: США "забирают" космос. Что делать России?
Лунные войны: США "забирают" космос. Что делать России?
Лунные войны: США "забирают" космос. Что делать России?
Вирусолог объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Зачем Лукашенко ведет Белоруссию в эпидемию
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ