Президент России Владимир Путин поздравил предприятие "АвтоВАЗ" с 50-летним юбилеем выпуска первого автомобиля ВАЗ 2101. Глава государства направил поздравительную телеграмму в адрес руководителей, сотрудников и ветеранов предприятия.
"С удовлетворением отмечу, что нынешний коллектив "АвтоВАЗа" хранит замечательные традиции своих предшественников, активно внедряет в практику передовые технологии и новаторские решения, неуклонно повышает качество и конкурентоспособность продукции. Осваивает производство моделей, отвечающих самым современным стандартам безопасности, надежности, экологичности", — сказано в поздравительной телеграмме.
Борьба президента Лукашенко со здравым смыслом в период пандемии продолжается. Он юлит и выводит народ на субботник, войска - на парад, а детей - в школы.