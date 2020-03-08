С 8 марта в России будет действовать новый формат полиса ОСАГО

На территории России начал действовать новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Ранее Банк России подписал указ, согласно которому граждане могут внести на обратную сторону ОСАГО информацию о договоре каско.

Новый формат полиса должен отвечать нескольким требованиям. Он должен включать в себя риски утраты (гибели) или повреждения транспортного средства. Также сроки действия договоров обязательного и добровольного страхования должны совпадать.