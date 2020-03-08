На территории России начал действовать новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Ранее Банк России подписал указ, согласно которому граждане могут внести на обратную сторону ОСАГО информацию о договоре каско.
Новый формат полиса должен отвечать нескольким требованиям. Он должен включать в себя риски утраты (гибели) или повреждения транспортного средства. Также сроки действия договоров обязательного и добровольного страхования должны совпадать.
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