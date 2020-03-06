Авторынок России упал на 2% в феврале

После двух месяцев роста объемы продаж новых машин в России уменьшились на 0,5%. Ранее дилеры прогнозировали падение на 10-12% по результатам года.

Комитетом автопроизводителей АЕБ подготовлена статистику продаж новых легковых и легких коммерческих машин по результатам двух месяцев этого года. Согласно обнародованной информации, в феврале 2020 года россияне приобрели 119 073 автомобиля, что на 2,2% меньше, чем в феврале прошлого года.

В целом, с начала года в РФ купили 218 450 транспортных средства, что в сравнении с результатами прошлого года меньше на 0,5%.