Климатическая весна в Россию, по всем показателям, пришла на месяц раньше срока. Поэтому автовладельцы могут смело ставить летнюю резину вместо зимней уже в первой декаде апреля.

Такой совет сегодня дал Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды "Фобос".

"В конце марта и в начале апреля ночью температура еще, вероятно, будет понижаться до нулевых отметок. То есть, появление льда на дорогах исключить полностью нельзя. А значит, летняя резина может быть опасна. А уже уверенно можно менять шины в начале апреля", — сказал синоптик.