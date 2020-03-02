Стало известно, когда частные клиенты смогут купить "лимузин Путина"

В мае 2021 года с конвейера в Елабуге сойдут первые автомобили Aurus Senat, предназначенные для частных клиентов. Через 14 месяцев частные клиенты смогут приобрести внедорожник Komendant.

Об этом рассказал генеральный директор компании Адиль Ширинов.

"Сейчас есть более 700 заявок, из них 65 на преддоговорной стадии - это клиенты, которые готовы заключать контракт", - сообщил Ширинов.

Первый Aurus Senat, сошедший с конвейера, отправится в Объединенные Арабские Эмираты.