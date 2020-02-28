Штрафы за нарушения ПДД могут привязать к стоимости машины

Штрафы за нарушения ПДД можно привязать к стоимости транспортного средства. Такое предложение озвучил заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов.

Он предложил рассчитывать размер штрафов за нарушения ПДД по коэффициенту, зависящему от стоимости автомобиля. Таким образом, государство уравняет россиян с разным уровнем доходов.

Предполагается, что за одно и то же правонарушение водители разных классов автомобилей получат разные наказания. То есть если ты за рулем «Жигулей» -условно получишь тысячу рублей, но если ты сидишь в Ferrari -заплатишь и 50 тысяч.

Автор идеи заявил, что тогда это будут реально воспитательные меры. Старовойтов также посчитал неэффективным градирование штрафов по регионам, а также предложил сократить количество камер на дорогах. Последние необходимы только в аварийных или потенциально опасных местах.

Именно избыток средств видеофиксации способствует «зарабатыванию денег». Старовойтов предложил сократить количество камер еще до повышения штрафов. Напомним, российские власти всерьез намерены ужесточить наказания для нарушителей ПДД. В список санкций входят балльная система, конфискация автомобиля и штрафной залог.

По сути, рано или поздно россиян ждет рост штрафов за превышение скорости. Что характерно, за усиление санкций выступал экс-премьер-министр Дмитрий Медведев. Но штрафами такого рожа власти сами "роют себе яму". Тот же минимальный штраф за превышение скорости составляет 500 рублей, но при оплате в 20-дневный срок сумма составляет 250 рублей.

Если штраф увеличивается в шесть раз, то понятно, что попытки оспорить его будут расти по экспоненте. Касательно штрафа 10 тысяч рублей за повторное нарушение - уже понятно, что никто своей волей платить такую сумму не пойдет. Государство от этого ничего не выиграет. Так что не все предложения в это сфере имеют смысл и право на реализацию. Даже пробную.