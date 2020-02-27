Прогноз по мировым продажам машин ухудшили из-за коронавируса

Международным рейтинговым агентством Moodyʼs был пересмотрен прогноз по продажам машин в мире в текущем году — до падения на 2,5% с ожидаемых до этого минус 0,9%.

"Объемы мировых продаж авто в текущем году сократятся на 2,5%, что меньше падения на 4,6% в 2019-м году, но хуже нашего прошлого прогноза падения на этот год в 0,9%", — передает информагентство "ПРАЙМ" слова старшего вице-президента агентства Фалька Фрея.

Отмечается, что в Moodyʼs связали ухудшение прогноза с влиянием коронавируса на спрос на машины и цепи поставок.