За год Россия значительно увеличила экспорт легковых авто

РФ за прошедший год увеличила объемы экспорта легковых машин на 16,7% в сравнении с прошлым годом — до 109,4 тыс. единиц. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В стоимостном выражении экспорт легковых автомобилей из нашей страны составил за отчетный период $1,604 млрд, что на 23,6% выше результатов, которые были на год ранее.

При этом объемы импорта легковых машин в России за минувший год выросли на 3,2% в сравнении с 2018-м годом — до 302,5 тыс. штук ($7,906 млрд).