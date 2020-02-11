КамАЗ запатентовал грузовик без кабины. ФОТО

ПАО "КАМАЗ" зарегистрировало патент на грузовик без кабины в базе Федерального института промышленной собственности. На изображении видно, что грузовик имеет одинаковый дизайн передней и задней частей. Примечательно, что транспортное средство приводится в действие электрической тяговой установкой.

Батарея располагается под откидной крышкой в пределах колесной базы. Эксперты предполагают, что грузовик будет использован для перевозки комплектующих в пределах Камского автозавода.